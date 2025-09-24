Torna La Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori

Napolitoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La strada che porta alla conoscenza è una strada che passa per buoni incontri.” – Spinoza"Ed è proprio lungo questa strada che, venerdì 26 settembre 2025, cittadini e cittadine incontreranno la ricerca, le sue protagoniste e i suoi protagonisti, per la European Researchers’ Night. In Campania e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: torna - notte

Torna il fascino del Gran Premio: al Sesana lo show di Ferragosto, una notte di storia e tradizione

Torna ‘La Notte Verde’, 3 giornate tutte da vivere: le date 2025

Frassica torna con quelli della notte. Tra Grazie dei fiori e Cacao meravigliao

Torna all’Università di Parma venerdì 26 settembre la Notte europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori; Torna a Bari la Notte Europea dei Ricercatori: in piazza Umberto la grande festa della scienza; Torna la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori.

torna notte europea ricercatriciTorna la Notte Europea dei Ricercatori a Bologna, Ferrara e presso le sedi universitarie della Romagna - Oltre 150 stand, e tanti eventi gratuiti, sia a ingresso libero sia su prenotazione. Si legge su adnkronos.com

torna notte europea ricercatriciBari celebra la Notte Europea dei Ricercatori: cinque giorni di scienza, laboratori e curiosità - Gli appuntamenti inizieranno già dal 24 settembre con l’apertura straordinaria del Museo della Matematica e delle collezioni scientifiche dei Dipartimenti di Chimica e Fisica dell’Università di Bari, ... Segnala giornaledipuglia.com

Cerca Video su questo argomento: Torna Notte Europea Ricercatrici