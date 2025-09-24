Torna la fiera dell’agricoltura Alla scoperta dei sapori genuini

Novità per Agrivarese, la tradizionale fiera dell’agricoltura del territorio diventa itinerante, la prima tappa è a Busto Arsizio. L’appuntamento è per domenica dalle 9 nel Parco Norma Cossetto. L’evento, organizzato dalla Camera di Commercio di Varese, è un’occasione unica per riscoprire il legame con la terra e le sue tradizioni, ricercare i sapori e conoscere i mestieri del mondo agricolo. Si potrà passeggiare tra gli stand delle aziende agricole del territorio, incontrando gli espositori e i loro prodotti a km zero, formaggi, salumi, vini, mieli, cosmetici, ortofrutticoli e molto altro. È l’opportunità perfetta per conoscere l’origine del cibo che arriva in tavola e sostenere l’agricoltura locale, un patrimonio da tutelare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

