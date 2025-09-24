torna il wired next fest trentino 2025

Si avvicina la terza edizione del WIRED Next Fest Trentino, il festival diffuso dedicato all’innovazione e all’impatto delle tecnologie digitali su economia, società, scienza e cultura. Dal 3 al 5 ottobre, la città di Rovereto si trasformerà in un vivace palcoscenico con oltre 140 eventi e più di 170 ospiti italiani e internazionali provenienti da ambiti scientifici, culturali, politici ed economici. Il tema centrale di questa edizione è ENERGIE, un invito a ripensare il nostro rapporto con il pianeta e la società attraverso le forze umane, tecnologiche e ambientali che stanno trasformando il nostro tempo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

