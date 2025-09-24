Torna il Festival della Dignità umana
Le parole che curano è il titolo del Festival della Dignità umana in programma dal 27 settembre al 10 ottobre 2025 tra Borgomanero, Novara e Arona, in memoria di Eugenio Borgna, con ospiti di grande rilievo a cura dell’Associazione Dignità e Lavoro Cecco Fornara ODV. Tra i relatori lo storico. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: torna - festival
Buskers Festival Ferrara, si torna in centro: la carica dei 300 artisti
Siderno si tinge di blu: torna il Festival del Mare nel quartiere Sbarre
Torna l'Internet Festival: come e dove guidare lo sviluppo teconologico
Oggi presentiamo ufficialmente il Festival del Medioevo, che torna da mercoledì: grazie a Federico Fioravanti e Duccio Balestracci che su Il Sole 24 ORE scrivono due pezzi bellissimi! #Gubbio #Umbria #festivaldelmedioevo #meno2 #medioevo #lapiùbellacitt - facebook.com Vai su Facebook
Torna il Festival della Dignità umana - Le parole che curano è il titolo del Festival della Dignità umana in programma dal 27 settembre al 10 ottobre 2025 tra Borgomanero, Novara e Arona, in memoria di Eugenio Borgna, con ospiti di grande r ... Da novaratoday.it