Torna il derby Cerveteri-Ladispoli in promozione

Cerveteri, 24 settembre 2025 – I calendari hanno riservato subito un match che mancava da due anni in città: domenica 28 settembre, al Campo Enrico Galli andrà in scena il derby tra Città di Cerveteri e Ladispoli, valido per la seconda giornata del Campionato di Promozione. Una partita attesa, che porta con sé anche il desiderio di rivincita per gli etruschi dopo il drammatico play-out di due anni fa che portò alla retrocessione dei verdazzurri. A dare la carica alla squadra e ad invitare la cittadinanza a sostenere gli etruschi, è Manuele Parroccini, assessore allo Sport del Comune di Cerveteri, che dichiara: “Una partita delicata, importante, alla quale il Cerveteri giunge dopo la sconfitta dell’esordio contro il Tolfa ma dove forse avrebbe meritato almeno il pareggio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Cerveteri, Lupi: «Rimango convinto che possiamo fare bene» - Prestazione incoraggiante del Cerveteri, sconfitto con amarezza a Tolfa, dove hanno domato i padroni casa, danneggiati da un arbitro che ha lasciato a desiderare. Riporta civonline.it