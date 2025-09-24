Torna Creattiva in fiera più di mille corsi e laboratori

Bergamo. La creatività torna protagonista a Bergamo: da giovedì 2 a domenica 5 ottobre il polo fieristico di via Lunga ospita la 32ª edizione di Creattiva, la fiera internazionale delle arti manuali organizzata da Promoberg. Confermando il trend positivo, la manifestazione registra una crescita del +4% delle imprese espositrici, con 235 realtà, di cui 16 straniere, provenienti da 16 regioni italiane e 9 Paesi esteri. I numeri testimoniano la centralità di Creattiva nel panorama fieristico nazionale e internazionale: “Creattiva è la festa della fantasia e dell’originalità, ma anche un appuntamento di rilievo economico e turistico per il territorio” ha spiegato Luciano Patelli, presidente di Promoberg Srl, intervenuto questa mattina alla presentazione della fiera insieme a Sara Camozzi, project manager Bergamo Creattiva, Simonetta Cesa, direttore sociosanitario ASST Papa Giovanni XXIII, Nicoletta Castelli, direttore sanitario Ats Bergamo, Alessandro De Bernardis, coordinatore del laboratorio per la promozione di attività fisica e movimento dell’ASST Papa Giovanni XXIII, Reno Morazzini, presidente associazione Cuore Batticuore, Marcella Messina, assessora alle Politiche Sociali del Comune di Bergamo, Oriana Ruzzini, assessora all’Ambiente, al Verde e alla Transizione Ecologica Comune di Bergamo, Nicola Viscardi, presidente Duc, Federico Zamboni, dirigente dell’Area Programmazione e Produzione del Servizio ATB. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

