Torna Bacco Artigiano. E spegne 50 candeline.

Dal 25 al 28 settembre 2025 torna a Rufina il tradizionale appuntamento con il Bacco Artigiano, la manifestazione che celebra il vino, la cultura e le tradizioni del territorio. Dopo i successi di ben cinque decenni, l’edizione - numero cinquanta - del Bacco si presenta come un evento ricco e variegato, con il sottotitolo "Tra radici e futuro": un equilibrio che unisce tradizione e innovazione, mantenendo i punti di forza che hanno caratterizzato l’edizione 2024 e introducendo nuove iniziative pensate per ampliare la partecipazione e valorizzare ulteriormente il territorio. Villa Poggio Reale e Piazza Umberto I° saranno i fulcri dell’evento, con wine bar, stand dei produttori del Chianti Rufina, degustazioni guidate e una ricca offerta di concerti, mostre e spettacoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

