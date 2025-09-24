Torna Aziende aperte | visite guidate nella sede di 25 imprese orobiche
L’INIZIATIVA. In programma sabato 27 settembre e sabato 4 ottobre con iscrizioni obbligatorie dai siti o canali social ufficiali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: torna - aziende
Atessa, dal 18 al 21 settembre torna il Val di Sangro Expo con oltre 200 aziende
Atessa, dal 18 al 21 settembre torna Val di Sangro Expo: attese oltre 200 aziende
Torna “Aziende aperte” alla scoperta dei tesori industriali del territorio
DECIMA AZIENDA OSPITE alla Festa in campagna Azienda Agricola Armando Gallo Essenze Torna tra le nuove aziende ospiti al mercatino agricolo alla Festa d’Autunno I prodotti cosmetici e oli essenziali di qualità ottenuti dalla lavorazione km0 dei cam - facebook.com Vai su Facebook
Torna «Aziende aperte»: visite guidate nella sede di 25 imprese orobiche; Torna “Aziende aperte” alla scoperta dei tesori industriali del territorio; Fabbriche Aperte a fine ottobre: visite gratuite in 64 aziende del Torinese (oltre 130 in Piemonte).
Torna «Aziende aperte»: visite guidate nella sede di 25 imprese orobiche - In programma sabato 27 settembre e sabato 4 ottobre con iscrizioni obbligatorie dai siti o canali social ufficiali. Secondo ecodibergamo.it
Torna “Aziende aperte” alla scoperta dei tesori industriali del territorio - In totale sono 25 le imprese associate coinvolte, di cui 10 apriranno i cancelli sabato 27 settembre e le restanti il sabato successivo, con visite guidate, generalmente organizzate su più fasce orari ... Segnala bergamonews.it