Torna a San Donà il festival per gli affamati di cultura indipendente
Forte del successo delle precedenti edizioni, con tre giorni di eventi sold out e un nutrito pubblico - oltre 1.500 i partecipanti - torna a San Donà di Piave, con la sua terza edizione, Estratto Festival, caleidoscopio di letteratura, arte, performance, laboratori e cultura organizzato da. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: torna - festival
Buskers Festival Ferrara, si torna in centro: la carica dei 300 artisti
Siderno si tinge di blu: torna il Festival del Mare nel quartiere Sbarre
Torna l'Internet Festival: come e dove guidare lo sviluppo teconologico
Oggi presentiamo ufficialmente il Festival del Medioevo, che torna da mercoledì: grazie a Federico Fioravanti e Duccio Balestracci che su Il Sole 24 ORE scrivono due pezzi bellissimi! #Gubbio #Umbria #festivaldelmedioevo #meno2 #medioevo #lapiùbellacitt - facebook.com Vai su Facebook