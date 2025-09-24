Torna a riunirsi il Consiglio metropolitano in sessione straordinaria e urgente

Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria, sentiti i capigruppo, è convocato a Palazzo Alvaro, in sessione straordinaria e urgente, per il 25 settembre 2025, con inizio alle 7:30 in prima convocazione e, in mancanza di numero legale, in seconda convocazione, con inizio alle 8:30. Si discuterà. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

