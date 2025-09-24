Torna a Firenze una mostra dedicata al Beato Angelico

FIRENZE – A settant’anni di distanza dalla precedente rassegna monografica organizzata nel 1955, torna a Firenze una mostra dedicata al Beato Angelico (1395 circa – 1455), artista simbolo dell’arte del Quattrocento e uno dei principali maestri dell’arte italiana di tutti i tempi. La mostra, realizzata in collaborazione tra Fondazione Palazzo Strozzi, Ministero della cultura – Direzione regionale Musei nazionali Toscana e Museo di San Marco con il patrocinio della Regione Toscana e curata da Carl Brandon Strehlke del Philadelphia Museum of Art, assieme ad Angelo Tartuferi, già direttore del museo di San Marco e il direttore regionale dei Musei nazionali della Toscana Stefano Casciu, aprirà le porte al pubblico il 26 settembre. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

