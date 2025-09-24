Torna a Bari la Notte Europea dei Ricercatori | in piazza Umberto la grande festa della scienza

La manifestazione permette di accendere un faro sulle ultime novità dal mondo della ricerca, per immergersi in giochi, esperimenti e attività pratiche e soprattutto per poter dialogare con chi ha fatto della ricerca la propria missione. Torna venerdì 26 settembre a Bari e in tutta Europa la Notte. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Bari celebra la Notte Europea dei Ricercatori: cinque giorni di scienza, laboratori e curiosità - Gli appuntamenti inizieranno già dal 24 settembre con l’apertura straordinaria del Museo della Matematica e delle collezioni scientifiche dei Dipartimenti di Chimica e Fisica dell’Università di Bari, ... Come scrive giornaledipuglia.com

Laboratori a cielo aperto, a Bari Notte europea dei ricercatori - Una cittadella della scienza, con laboratori, stand e attività rivolte a grandi e piccini, nella centralissima piazza Umberto. Riporta msn.com