Torino una madre smaschera un presunto pedofilo | Regalava soldi vestiti griffati e droga

Vanityfair.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La donna aveva notato qualcosa di strano nelle chat del figlio minorenne, e voluto capire di più. Così ha iniziato a rispondere lei stessa ai messaggi che gli arrivavano su Telegram. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

torino madre smaschera presuntoA Torino una mamma fa arrestare un presunto pedofilo di 35 anni: l'orrore nei messaggi indirizzati al figlio. «Regalava soldi, vestiti griffati e droga» - L'uomo è accusato di violenza sessuale aggravata continuata e tentata prostituzione minorile. Segnala torino.corriere.it

torino madre smaschera presuntoA Torino madre fa arrestare presunto pedofilo di 35 anni - È accusato di violenza sessuale aggravata continuata e tentata prostituzione minorile un uomo di 35 anni di origini ecuadoriane, arrestato a Torino dalla polizia che ha eseguito un'ordinanza di custod ... Si legge su msn.com

