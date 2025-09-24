Torino un corteo per Gaza blocca Porta Susa | L’obiettivo è una mobilitazione permanente
Dopo lo sciopero generale di lunedì, che ha richiamato in strada decine di migliaia di persone in tutto il Paese a sostegno del popolo palestinese, nella serata di mercoledì a Torino una nuova protesta ha bloccato la stazione di Porta Susa. Un gruppo di circa duemila manifestanti è partito da piazza Castello e ha raggiunto la stazione, dove sono stati occupati i binari, bloccando un convoglio diretto al Lingotto. Sono stati inoltre imbrattati i muri con scritte come «Gaza libera» e «Infuria, difenditi, ribellati». I manifestanti, molti studenti, hanno ribadito al megafono l’obiettivo di una « mobilitazione permanente », definendosi «l’equipaggio di terra della Flotilla» in solidarietà alla Global Sumud Flotilla, attaccata per la terza volta da alcuni droni, questa volta al largo della Grecia. 🔗 Leggi su Lettera43.it
