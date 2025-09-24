Torino-Pisa secondo turno Coppa Italia 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Sport.periodicodaily.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gara valida per il secondo turno di Coppa Italia 20252026. I favori del pronostico sono tutti dalla parte dei granata, ma i toscani vogliono confermare le ultime buone prove. Chi vince incontrerà la Roma agli ottavi. Torino-Pisa si giocherà giovedì 25 settembre 2025 alle ore 21 presso lo stadio Olimpico. TORINO-PISA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La stagione dei granata, iniziata con la qualificazione a questo secondo turno di Coppa Italia grazie al successo di misura sul Como, si è complicata, in virtù della pesante sconfitta all’esordio contro l’Inter, seguita dal pareggio contro la Fiorentina, dalla vittoria esterna contro la Roma, per finire con il capitombolo casalingo contro l’Atalanta. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

torino pisa secondo turno coppa italia 2025 2026 le probabili formazioni e dove vederla

© Sport.periodicodaily.com - Torino-Pisa, secondo turno Coppa Italia 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

In questa notizia si parla di: torino - pisa

Proteste per Gaza, studenti bloccano gli ingressi delle Università a Roma, Torino, Bologna | A Pisa paralizzata la strada verso il mare

Torino, Cairo torna al Filadelfia: il messaggio del patron e le speranze di Baroni con il Pisa

Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo; Coppa Italia, oggi si apre il secondo turno: c'è anche Milan-Lecce; Torino, chi gioca contro il Pisa in Coppa? Dubbi per Baroni in mezzo al campo.

torino pisa secondo turnoTorino, chi gioca contro il Pisa in Coppa? Dubbi per Baroni in mezzo al campo - Per il Torino di Baroni ci sono poche certezze di formazione in vista della gara di Coppa Italia contro il Pisa ... Da msn.com

Coppa Italia Torino-Pisa, biglietti da 10€ e promo per gli abbonati: le info utili - Il Torino ha reso note le informazioni principali per la vendita dei biglietti della sfida di Coppa Italia contro il Pisa ... Lo riporta toro.it

Cerca Video su questo argomento: Torino Pisa Secondo Turno