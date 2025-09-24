Torino-Pisa Coppa Italia 25-09-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Probabili supplementari all’Olimpico di Torino?

Si chiudono i sedicesimi di finale di coppa Italia e il Torino di Baroni accoglie in casa il Pisa di Gilardino neopromosso in massima serie. Non è stato un grande inizio di stagione per i granata, che dopo essersi finalmente sbloccati allOlimpico sono caduti fragorosamente in casa contro l’Atalanta dell’ex Juric. Secondo KO stagionale per una squadra che in 4 gare di campionato ha segnato . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

