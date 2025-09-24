Torino-Pisa Coppa Italia 25-09-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Probabili supplementari all’Olimpico di Torino?
Si chiudono i sedicesimi di finale di coppa Italia e il Torino di Baroni accoglie in casa il Pisa di Gilardino neopromosso in massima serie. Non è stato un grande inizio di stagione per i granata, che dopo essersi finalmente sbloccati all’Olimpico sono caduti fragorosamente in casa contro l’Atalanta dell’ex Juric. Secondo KO stagionale per una squadra che in 4 gare di campionato ha segnato . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: torino - pisa
Proteste per Gaza, studenti bloccano gli ingressi delle Università a Roma, Torino, Bologna | A Pisa paralizzata la strada verso il mare
Torino, Cairo torna al Filadelfia: il messaggio del patron e le speranze di Baroni con il Pisa
Torino-Pisa, secondo turno Coppa Italia 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Torino-Pisa, le ultime dai campi: tifosi preparano la contestazione Seguite con noi su #ToroNews tutte le novità del prepartita della sfida tra #Torino e #Pisa grazie ai nostri inviati allo stadio #TorinoFC #TorinoPisa ? Le ultime - X Vai su X
LE PREVISIONI PER IL PISA? Giovedì 25 settembre si giocherà la partita di Coppa Italia Torino-Pisa alle ore 21.00. A Torino il tempo sarà instabile la sera con possibili rovesci o temporali. La temperatura che avremo durante l'incontro sarà tra 14/16°C. FO - facebook.com Vai su Facebook
Torino-Pisa: formazioni ufficiali, dove vederla in chiaro e orario della gara di Coppa Italia - A Torino va in scena la sfida tra i Granata di Marco Baroni e il Pisa di Alberto Gilardino. Riporta ilmessaggero.it
Torino-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia - I granata di Marco Baroni ospitano i toscani di Alberto Gilardino nel secondo turno del trofeo nazionale. Scrive tuttosport.com