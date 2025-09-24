Torino il corteo pro Palestina occupa i binari della stazione Porta Susa – Il video
L’occupazione dei binari della stazione Porta Susa ha segnato il momento più eclatante della manifestazione pro Palestina che oggi, mercoledì 24 settembre, ha attraversato Torino. L’irruzione nello scalo ferroviario ha provocato il blocco della circolazione per oltre un’ora. In precedenza, oltre duemila persone erano partite da piazza Castello sfilando nel centro storico tra striscioni, bandiere e cori in solidarietà con la Global Sumud Flotilla. Dal microfono, gli organizzatori hanno parlato di una «mobilitazione permanente» iniziata con lo sciopero generale di lunedì 22 settembre ed espresso vicinanza ai manifestanti fermati nei cortei degli ultimi giorni in varie città italiane. 🔗 Leggi su Open.online
