Tor Bella Monaca come Ciampa di Cavallo La famiglia romana e il business della droga che unisce Roma e Calabria
Due villette a Frascati e una a Fiumicino. Poi tre auto, altrettanti garage e conti correnti. Un tesoro che, secondo le stime, avrebbe un valore complessivo di 959.000 euro. Beni tutti nella disponibilità della famiglia Lupparelli, tra le più note nel mondo del narcotraffico che ha come epicentro. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: bella - monaca
L’arbitrato, la risoluzione della contesa al Teatro Tor Bella Monaca il 2 e il 3 luglio
Postremos al Teatro Tor Bella Monaca il 3 e il 4 luglio
Com’è profondo il mare al Teatro Tor Bella Monaca il 4 luglio
Cari amici sarà un piacere tornare per la quarta volta all’Arena Tor Bella Monaca dopo il grande successo degli eventi. Ci sarà una novità….. II 30 settembre vi aspetto per un viaggio speciale tra canzoni e storie romane con il mio spettacolo "La Voce di Roma - facebook.com Vai su Facebook
“Torniamo umani”: il murales di Tor Bella Monaca che grida il dolore dei bambini di Gaza - X Vai su X
Gianfranco Jannuzzo in scena a Tor Bella Monaca; I legami dei lametini con i narcos di Tor Bella Monaca e la festa di cresima a casa dell'amico ai domiciliari; Operazione Svevia a Lamezia, a Tor Bella Monaca come a Ciampa: «coca e mazzi di soldi».
L’asse Roma-Lamezia per la droga e gli affari con i Galiano: sequestrato il tesoro dei Lupparelli di Tor Bella Monaca - vicina ai Casamonica – che per anni avrebbe fornito droga alla famiglia militante all’interno della cosca Giampà ... Secondo corrieredellacalabria.it
Two Carabinieri officers attacked in Tor Bella Monaca: the League raises the alarm. - A Tor Bella Monaca, due carabinieri sono stati aggrediti durante un controllo su un presunto pusher; la Lega protesta per l’episodio. Secondo notizie.it