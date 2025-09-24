Top 11 Serie A quarta giornata: anche un bianconero presente nella migliore formazione dell’ultimo weekend stilata dalla Lega! Ecco tutti i giocatori. Dopo ogni turno di campionato, arriva il momento di tirare le somme e di premiare i migliori. Anche al termine della quarta giornata di Serie A, i principali media sportivi hanno stilato la loro “Top 11”, la formazione ideale del weekend. E tra i giocatori che si sono distinti c’è anche un rappresentante della Juve, un talento che ha saputo prendersi la scena in una partita complicata. Top 11 Serie A: Conceicao l’unico juventino presente. L’unico giocatore bianconero inserito nella migliore formazione dell’ultimo turno è Francisco Conceicao. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Top 11 Serie A quarta giornata: anche un bianconero presente nella migliore formazione dell’ultimo weekend! Tutti i giocatori