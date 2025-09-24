Tonali Juventus | i bianconeri erano pronti a cedere quel big pur di arrivare al centrocampista della Nazionale! Il retroscena

Tonali Juventus, Moretto svela il piano della vecchia dirigenza: si era pensato a lui per il post Koopmeiners, ma la trattativa non è mai decollata. Un sogno di mezza estate, un nome che avrebbe infiammato la piazza e che, per un momento, è stato più di una semplice suggestione. Dalle pieghe del mercato estivo emerge un clamoroso retroscena che riguarda il mercato Juventus e uno dei più grandi talenti del calcio italiano: Sandro Tonali. Secondo quanto svelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, l’ex centrocampista del Milan è stato un obiettivo concreto della vecchia dirigenza bianconera, un’idea nata da una precisa strategia di mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

