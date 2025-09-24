Tommaso Sgarro l' uomo di Decaro su Cerignola ufficializza la candidatura alle Regionali
Tommaso Sgarro ufficializza la candidatura a consigliere alla Regionali del 23 e 24 novembre nella coalizione di centrosinistra, nella lista ‘Decaro Presidente’. “Quando Antonio mi ha chiamato per chiedermi la disponibilità alla candidatura nella sua lista, la prima persona che ho sentito sei. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: tommaso - sgarro
Partenza ufficiale delle #elezioniregionali in #Puglia : nella lista di @Antonio_Decaro il cerignolano @TommasoSgarro rappresenterà "Sud chiama Nord" per la provincia di #Foggia , sostenuto da @LaCastelli_it e @CatenoDeLuca . - X Vai su X
L'ex cinquestelle Castelli al fianco di Decaro Tommaso Sgarro nella lista del presidente - facebook.com Vai su Facebook
Tommaso Sgarro, l'uomo di Decaro su Cerignola ufficializza la candidatura alle Regionali; Cateno De Luca alla conquista della Puglia con Sud chiama Nord puntando al mondo delle imprese.
Sgarro ufficializza la candidatura, l'uomo di Decaro su Cerignola: "Mi candido nella lista del presidente" - Tommaso Sgarro è uno dei candidati di Antonio Decaro per il rinnovo del Consiglio regionale del 23 e 24 novembre 2025 ... Si legge su foggiatoday.it
In Puglia Sud Chiama Nord propende per Decaro, Castelli: “Insieme abbiamo fatto rivoluzioni e riforme” - L'alleanza con 'Noi comunità in movimento' a Cerignola prelude ad un sostegno a Tommaso Sgarro, candidato nella civica del presidente ... Secondo foggiatoday.it