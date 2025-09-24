Tom morto a 22 anni salva nove vite con i suoi organi la madre | Vorrei dirgli che sono orgogliosa di lui

Tom Wilson è morto a 22 anni a causa di un grave incidente mentre giocava a hockey. Qualche anno prima aveva però indicato il consenso alla donazione dei suoi organi in caso di morte, un gesto che ha salvato la vita ad altre nove persone. Solo negli Stati Uniti ogni giorno 17 persone muoiono perché non riescono a ottenere in tempo l'organo di cui hanno bisogno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

