Stanotte Jimmy Kimmel è tornato in onda su Abc, ma niente sarà più come prima. La ferita c’è stata, di certo continuerà a sanguinare, forse sarà mortale per il diritto di parola nel paese che ne aveva fatto il Primo Emendamento – ricordiamoci che Kimmel era solo il secondo, la censura del tiranno Trump aveva già colpito Stephen Colbert, che fra qualche mese verrà licenziato da Cbs. Ovviamente, nel mondo paradossale che viviamo, a colpire la libertà d’espressione sono proprio coloro che si sono riempiti la bocca in sua difesa. Temo che indignarsi serva a poco: bastasse l’indignazione, avremmo risolto tutti i problemi del mondo con le stories e i post sui social. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Tocca rassegnarsi: saremo sempre meno liberi di esprimerci