TNA | Bufera su Masha Slamovich accuse di violenza domestica e rimozione dagli eventi

L’ex campionessa TNA Knockouts World, Masha Slamovich, è stata accusata di violenza domestica dal suo ex compagno, il wrestler indipendente AKIRA. Le accuse sono emerse martedì mattina, quando un amico di AKIRA ha pubblicato sui social decine di screenshot e immagini che mostrerebbero conversazioni tra Slamovich (vero nome Anna Khozina ) e AKIRA ( Alexander Atkisson ). È importante sottolineare che, al momento della pubblicazione, le prove non sono state verificate, anche se il link condiviso nel post contiene 114 immagini. Masha is an abusive piece of shit who feels entitled to everything including a Ribera Jacket. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

