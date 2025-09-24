Tiziano Ferro il nuovo album Sono un grande uscirà il 24 ottobre

Tiziano Ferro è ufficialmente tornato. A tre anni dal suo ultimo lavoro in studio, Il mondo è ancora nostro, il cantautore di Latina ha annunciato l’arrivo del suo nuovo album: Sono un grande uscirà su tutte le piattaforme e negli store fisici il 24 ottobre e conterrà il brano Cuore rotto, per due settimane di fila in vetta alle classifiche dei singoli più ascoltati in radio. Frutto di due anni di lavoro, durante i quali le difficoltà personali hanno lasciato spazio a cambiamenti, presenta un artista diverso, nuovo, pronto a rimettersi in gioco grazie all’amore per la musica. L’annuncio sui social con un video in cui canta un estratto della canzone che dà il titolo al progetto: «Perché se non sono ancora morto. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Tiziano Ferro, il nuovo album Sono un grande uscirà il 24 ottobre

In questa notizia si parla di: tiziano - ferro

Concerto di Tiziano Ferro ad Ancona nel 2026: la data dopo il doppio Vasco

Sanremo 2026, Carlo Conti ha già pensato al cast: Tiziano Ferro in gara, ma anche una star internazionale “odiatissima”

Che fine ha fatto Tiziano Ferro? Un dettaglio sui social preoccupa il pubblico

Bella la copertina di #SonoUnGrande di Tiziano Ferro. Album in uscita il 24 ottobre - X Vai su X

Chi non sogna un matrimonio così? Tiziano Ferro e Jovanotti hanno cantato insieme al matrimonio a Cortona, in Toscana, di uno dei loro collaboratori. . . #RDSregram #RDSgrandisuccessi #tizianoferro #Jovanotti (: dinobono4 via TikTok / albertabargilli vi - facebook.com Vai su Facebook

Sono un grande: Tiziano Ferro annuncia il nuovo album in uscita il 24 ottobre. Tutte le versioni in uscita; Il nuovo album di Tiziano Ferro uscirà il 24 ottobre; Sono un grande il nuovo album di Tiziano Ferro. Fuori il 24 ottobre.

Tiziano Ferro, il nuovo album Sono un grande uscirà il 24 ottobre - A tre anni dal suo ultimo lavoro in studio, Il mondo è ancora nostro, il cantautore di Latina ha annunciato l’arrivo del suo nuovo album: Sono un grande uscirà s ... msn.com scrive

Tiziano Ferro, il 24 ottobre esce il nuovo album "Sono un grande": l'annuncio su Instagram (e l'entusiasmo dei fan) - Con un post su Instagram, Tiziano Ferro ha comunicato ai fan l'uscita il 24 ottobre di "Sono ... Come scrive msn.com