Tiziano Ferro Cuore rotto domina le radio e il tour Stadi26 frantuma ogni record | oltre 200 mila biglietti

Per la seconda settimana consecutiva al numero uno dei brani più suonati in radio con il suo nuovo singolo “Cuore rotto” e già polverizzati oltre 200 mila biglietti del nuovo tour intitolato “Stadi26”. È un grandissimo ritorno, quello di Tiziano Ferro, che torna a prendersi il posto di indiscusso protagonista assoluto della scena musicale italiana . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Tiziano Ferro, “Cuore rotto” domina le radio e il tour “Stadi26” frantuma ogni record: oltre 200 mila biglietti

Chi non sogna un matrimonio così? Tiziano Ferro e Jovanotti hanno cantato insieme al matrimonio a Cortona, in Toscana, di uno dei loro collaboratori.

Ci sono state anche canzoni di Raf, assente alle nozze ma grande amico dello sposo

