Tiziano Ferro annuncia l’album Sono un grande in preorder da oggi

Sono un grande è il titolo del nuovo album di inediti di Tiziano Ferro, il primo su etichetta Sugar Music, da oggi in preorder. Arriva oggi un altro atteso annuncio: il 24 ottobre uscirà Sono un grande, il nuovo album di inediti di Tiziano Ferro. L’album, il primo su etichetta Sugar Music, sarà disponibile in tutti i negozi in formato Cd e vinile e in tutti gli store digitali. È possibile preordinare e presalvare il disco da oggi. Tiziano Ferro torna alla musica con un album frutto di oltre due anni di lavoro, un periodo durante il quale le difficoltà hanno lasciato spazio a grandi cambiamenti e al futuro. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

