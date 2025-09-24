Tirocini | stop agli abusi contratti chiari e contributi per la pensione L’Europa prepara la rivoluzione per i giovani

La Commissione Empl del Parlamento europeo ha dato il via libera alle nuove normative sui tirocini che saranno contenute in una direttiva. Ecco tutti i dettagli. Definizione chiara di cos’è un tirocinio, un contratto che specifichi la retribuzione e la durata, l’accesso all’assicurazione sanitaria, ai sussidi di disoccupazione e ai contributi pensionistici. È questa, in estrema sintesi, la rivoluzione che arriva dall’Europa per i tirocini. – Notizie.com Il provvedimento è stato già approvato dalla Commissione Empl (Occupazione), approderà nelle prossime settimane al Parlamento europeo. 🔗 Leggi su Notizie.com

