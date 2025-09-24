Tirocini | stop agli abusi contratti chiari e contributi per la pensione L’Europa prepara la rivoluzione per i giovani

Notizie.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione Empl del Parlamento europeo ha dato il via libera alle nuove normative sui tirocini che saranno contenute in una direttiva. Ecco tutti i dettagli.  Definizione chiara di cos’è un tirocinio, un contratto che specifichi la retribuzione e la durata, l’accesso all’assicurazione sanitaria, ai sussidi di disoccupazione e ai contributi pensionistici. È questa, in estrema sintesi, la rivoluzione che arriva dall’Europa per i tirocini. – Notizie.com Il provvedimento è stato già approvato dalla Commissione Empl (Occupazione), approderà nelle prossime settimane al Parlamento europeo. 🔗 Leggi su Notizie.com

tirocini stop agli abusi contratti chiari e contributi per la pensione l8217europa prepara la rivoluzione per i giovani

© Notizie.com - Tirocini: stop agli abusi, contratti chiari e contributi per la pensione. L’Europa prepara la rivoluzione per i giovani

In questa notizia si parla di: tirocini - stop

Stage e tirocini retribuiti: l’Europa si prepara a dire basta agli abusi; All’Eurocamera riparte il lavoro per dire stop ai tirocini gratuiti; Tirocini, l'Emilia-Romagna ha una nuova legge: maggiori tutele e sanzioni per chi ne fa un uso improprio.

tirocini stop agli abusiTirocini: stop agli abusi, contratti chiari e contributi per la pensione. L’Europa prepara la rivoluzione per i giovani - La Commissione Empl del Parlamento europeo ha dato il via libera alle nuove normative sui tirocini. Riporta notizie.com

Cerca Video su questo argomento: Tirocini Stop Agli Abusi