Tirocini | stop agli abusi contratti chiari e contributi per la pensione L’Europa prepara la rivoluzione per i giovani
Definizione chiara di cos'è un tirocinio, un contratto che specifichi la retribuzione e la durata, l'accesso all'assicurazione sanitaria, ai sussidi di disoccupazione e ai contributi pensionistici. È questa, in estrema sintesi, la rivoluzione che arriva dall'Europa per i tirocini. Il provvedimento è stato già approvato dalla Commissione Empl (Occupazione), approderà nelle prossime settimane al Parlamento europeo.
Stop ai Tirocini di Inclusione Sociale nelle Marche I TIS sono progetti di inclusione e autonomia destinati a persone con disabilità e fragilità sociali, sostenuti dal Fondo sociale europeo. Nel territorio di Pesaro e Urbino hanno coinvolto 255 persone in 30
