Tirocini d’adozione Un futuro in azienda per i ragazzi fragili

Lavoro per i fragili con i Tirocini d’adozione, cinque per l’esattezza: in campo Offertasociale, il ’panzer’ pubblico del welfare che fa capo ai comuni del Vimercatese e del Trezzese, e una cordata di aziende del territorio che hanno aperto le porte a persone disabili. Un’esperienza raccontata qualche giorno fa nel corso di un incontro pubblico a Palazzo Trotti (nella foto) per accendere un faro sulle difficoltà di far rispettare la legge di inserimento professionale delle categorie protette e di come il territorio sia riuscito a trasformare il problema, in opportunità. "Tre le parole d’ordine – spiega l’azienda – inclusione, innovazione imprese", colonne portanti del progetto " eXLeXtraLavoro2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

