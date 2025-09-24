Tir e viabilità in difficoltà tra Contesse e Unrra la nota di isamupubbirazzu
Il presidente dell'associazione di volontariato #isamupubbirazzu Alessandro Brigandì torna a evidenziare il disagio e il pericolo al suono della prima campanella dell'anno scolastico in corso, "Nonostante l'ingresso e l'uscita dei Tir che si occupano del trasporto della terra estratta dalla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
