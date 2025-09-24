Tifone a Taiwan | 14 morti e 18 feriti

4.34 Il super tifone Ragasa ha causato finora 14 morti e 18 feriti nel suo passaggio su Taiwan, con 124 dispersi. E' l'ultimo bollettino diffuso dalle autorità locali che annovera anche circa 100 persone intrappolate in attesa di soccorso, secondo il Centro operativo di emergenza. Almeno 14 persone sono decedute dopo che una barriera lacustre si è rotta sotto il peso delle piogge torrenziali nella contea di Hualien,riversando a valle un'enorme quantità di acqua che ha spazzato via un ponte fino a colpire la cittadina di Guangfu. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: tifone - taiwan

Tifone Danas su Taiwan, migliaia di persone evacuate

Taiwan, 2 morti e oltre 300 feriti per il tifone Danas

Taiwan, il tifone Danas causa devastazioni e vittime: le immagini dall’isola

Reposted: @TV2000it : $NEWS – $Taiwan , il super $tifone $Ragasa si abbatte sull'isola: almeno due le vittime. Le forti piogge hanno anche causato i… - X Vai su X

Meteo: Taiwan, il super tifone Ragasa si abbatte con potenza, danni e allagamenti, il Video - facebook.com Vai su Facebook

Taiwan, 14 morti e 124 dispersi a causa del tifone Ragasa; A Taiwan 14 morti, 18 feriti e 124 dispersi a causa del super tifone Ragasa; Taiwan, 14 morti e 124 dispersi a causa del tifone Ragasa.

Taiwan, 14 morti e 124 dispersi a causa del tifone Ragasa - Il super tifone Ragasa ha causato finora 14 morti e 18 feriti nel suo passaggio su Taiwan, con il numero dei dispersi aggiornato a quota 124. msn.com scrive

Il tifone Ragasa si dirige a Taiwan, Hong Kong, in Cina dopo aver sferzato le Filippine - Un super tifone che ha causato l’evacuazione di migliaia di persone dai villaggi delle Filippine settentrionali e ha lasciato almeno tre persone morti ora si fa strada verso Hong Kong, le parti meridi ... Come scrive oltrelalinea.news