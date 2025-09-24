Tiafoe è una furia! Perde la partita e distrugge così la racchetta

Serata da dimenticare per Frances Tiafoe, subito eliminato al primo turno dell'Atp 500 di Tokyo da Marton Fucsovics in tre set con il punteggio di 3-6 6-1 7-5. Il tennista statunitense è una furia dopo il match point: racchetta completamente distrutta, mentre il suo avversario festeggia il passaggio del turno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tiafoe è una furia! Perde la partita e distrugge così la racchetta

