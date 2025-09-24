Ti presento Pisa ponte col Senegal I proventi per costruire una scuola
Tante emozioni, ieri pomeriggio, nella sede della casa editrice Pacini, a Ospedaletto, per la consegna a Ibrahima Dieng, il presidente dell’Unità migranti di Pisa, dei proventi del libro " Ti presento Pisa ", scritto da Antonia Casini e Donatella Puliga, che hanno deciso di rinunciare ai loro diritti d’autore in favore del progetto di Ibra. Presenti, oltre alle stesse autrici (la professoressa Puliga in collegamento) e Ibra, anche Francesca Pacini. Durante l’incontro è stato consegnato a Ibrahima l’importo, grazie a un maxi assegno realizzato da Maria Gaglioti. Soldi destinati a un suo sogno, che è poi quello di tanti bambini, costruire un liceo a Gagnick, in Senegal, dove ci sono solo medie ed elementari. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: presento - pisa
Simeone vuole ritornare protagonista con il Pisa, fu lì che suo padre si presentò all’Europa (Gazzetta)
! Venerdì 26 settembre, dalle ore 18.00, vi aspetto al Lumen del Tower Plaza Hotel di Pisa per una serata speciale, tutta da vivere. Dalle 18 alle 20 "Ti presento Diego": un'occasione per raccontare il mio impegno di questi anni in Con - facebook.com Vai su Facebook
Ti presento Pisa ponte col Senegal. I proventi per costruire una scuola.
"Ti presento Pisa" ponte col Senegal. I proventi per costruire una scuola - Tante emozioni, ieri pomeriggio, nella sede della casa editrice Pacini, a Ospedaletto, per la consegna a Ibrahima Dieng, il presidente dell’Unità migranti di Pisa, dei proventi del libro " Ti presento ... Scrive msn.com