Ti presento Pisa ponte col Senegal I proventi per costruire una scuola

Lanazione.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tante emozioni, ieri pomeriggio, nella sede della casa editrice Pacini, a Ospedaletto, per la consegna a Ibrahima Dieng, il presidente dell’Unità migranti di Pisa, dei proventi del libro " Ti presento Pisa ", scritto da Antonia Casini e Donatella Puliga, che hanno deciso di rinunciare ai loro diritti d’autore in favore del progetto di Ibra. Presenti, oltre alle stesse autrici (la professoressa Puliga in collegamento) e Ibra, anche Francesca Pacini. Durante l’incontro è stato consegnato a Ibrahima l’importo, grazie a un maxi assegno realizzato da Maria Gaglioti. Soldi destinati a un suo sogno, che è poi quello di tanti bambini, costruire un liceo a Gagnick, in Senegal, dove ci sono solo medie ed elementari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

