' Ti presento la famiglia Toscanelli' | visite all' Archivio di Stato di Pisa

Pisatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Archivio di Stato di Pisa apre le sue porte ai più giovani (8-13 anni) con un ciclo di cinque appuntamenti per scoprire i documenti del fondo Toscanelli e il palazzo di famiglia, sede dell’istituto dal 1913.Visite guidate e laboratori didattici permetteranno di conoscere la storia della casata. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

