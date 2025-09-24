Ti ho detto di no | quando manca il consenso il sesso diventa violenza

Dello stupro all’interno delle relazioni non si parla abbastanza. Per sensibilizzare su questo tema debutta in Italia «Prima Facie», lo spettacolo teatrale di Suzie Miller, ex avvocata per i diritti umani, che ha acceso un dibattito internazionale. Il monologo mette in discussione i pregiudizi dei tribunali e lei insiste: il consenso è richiesto anche se si convive o si è sposati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

ti ho detto di no quando manca il consenso il sesso diventa violenza

«Ti ho detto di no»: quando manca il consenso, il sesso diventa violenza

