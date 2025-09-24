Thriller innovativo con star di Hollywood disponibile su Netflix

nuova serie thriller su Netflix con Zoe Saldana: "Special Ops: Lioness". Con l'arrivo dell'autunno, le serate si fanno più accattivanti grazie a produzioni di alta qualità nel genere del thriller. La piattaforma di streaming Netflix presenta una novità che ha già catturato l'attenzione del pubblico: "Special Ops: Lioness", interpretata dall'attrice Zoe Saldana. Questa serie unisce elementi di spionaggio e dramma personale, offrendo uno sguardo innovativo sul mondo militare. trama e protagonisti della serie. La produzione vede Zoe Saldana nel ruolo di Joe McNamara, un'agente della CIA che si destreggia tra la gestione della famiglia e le missioni sotto copertura.

In questa notizia si parla di: thriller - innovativo

