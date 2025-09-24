thriller di liam neeson conquista netflix nonostante il punteggio basso su rotten tomatoes

successo e critica per “ice road: vengeance” su netflix. Il film thriller “Ice Road: Vengeance”, interpretato da Liam Neeson, ha riscosso un notevole successo in termini di visualizzazioni sulla piattaforma streaming Netflix, posizionandosi tra i titoli più visti. Nonostante ciò, la pellicola ha ricevuto giudizi molto severi da parte della critica e del pubblico, evidenziando un contrasto tra popolarità e qualità percepita. andamento delle visualizzazioni e posizione nella classifica. Da quando è stato aggiunto al catalogo di Netflix, il film si è rapidamente affermato nella top 10 delle produzioni più seguite. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

