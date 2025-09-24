Thor rivela il suo nemico | il serpente noto come donald blake

La recente rinnovazione della narrativa Marvel su Thor ha portato alla luce un nuovo antagonista, segnando una svolta significativa nel panorama dei personaggi mitologici e supereroistici. Dopo oltre sei decenni di rivalità con il fratello, Thor si trova ora ad affrontare una minaccia completamente diversa e più complessa, introdotta attraverso un reboot che ha cancellato le sue origini divine e la memoria delle sue imprese passate. Questo articolo analizza la figura del nuovo nemico di Thor, il suo ruolo nella trama attuale e le implicazioni mitologiche che ne derivano. il nuovo antagonista di thor: il serpente alias donald blake. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

