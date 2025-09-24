The Wrong Paris e Mercoledì 2 i titoli più popolari su Netflix della settimana

Risultato al di sotto delle attese per "Black Rabbit" e "Il rifugio atomico", sempre bene "KPop Demon Hunters". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

The Wrong Paris, spiegazione del finale: Dawn e Trey si fidanzano?

The Wrong Paris: una commedia romantica in odor di reality – Recensione

the wrong paris mercoled236The Wrong Paris, il nuovo film romantico di Netflix: trama e quando esce - Partendo da un equivoco, la commedia sentimentale vede la protagonista avventurarsi in un reality da incubo; destinato però a una deriva sentimentale da sogno ... Riporta today.it

the wrong paris mercoled236The Wrong Paris: dov’è stato girato? Le location della commedia romantica Netflix - La commedia romantica The Wrong Paris, diretta da Janeen Damian e distribuita da Netflix, gioca sul contrasto tra aspettative e realtà. Si legge su cinematographe.it

