il momento più controverso di “the walking dead”: il ruolo di negan e le sue conseguenze. Le sequenze più impattanti della serie televisiva “The Walking Dead” sono spesso legate a eventi che hanno segnato profondamente gli spettatori. Tra questi, l’ingresso di Negan rappresenta una svolta cruciale, capace di dividere pubblico e critica. La sua introduzione si è verificata nel finale della sesta stagione, lasciando tutti con il fiato sospeso. l’arrivo di negan e il cliffhanger della sesta stagione. Nel capitolo conclusivo della sesta annata, Rick Grimes e i suoi alleati vengono catturati dai Salvatori, un gruppo antagonista guidato da Negan. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - The Walking Dead, la scena crudele che ha colpito anche una star della serie