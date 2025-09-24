The Savant - Profilo Privato | Apple TV+ rimanda l' uscita della miniserie thriller con Jessica Chastain
A due giorni dalla prevista data di uscita, Apple TV+ ha rimandato a data da destinarsi l'uscita di una nuova miniserie thriller intitolata The Savant - Profilo Privato. La causa della sospensione è, con ogni probabilità, il timore di Apple TV+ che la storia di cui parla la serie possa alimentare. 🔗 Leggi su Today.it
Cacciatrice di Odio. È ispirata ad una storia vera, THE SAVANT ("Profilo Privato", da noi), la nuova miniserie con protagonista Jessica Chastain, su AppleTV dal 26 Settembre (Trailer nei commenti!). Creata da Melissa James Gibson, partendo da un articolo inti - facebook.com Vai su Facebook
UPDATE: Dopo i recenti avvenimenti negli States, AppleTV ha deciso di posticipare THE SAVANT con Jessica Chastain a data da destinarsi! #TheSavant #SerieTV - X Vai su X
