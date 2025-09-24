The Pitt arriva in Italia il medical drama che ha trionfato agli Emmy su un turno da 15 ore in pronto soccorso
È arrivata in Italia, dopo avere conquistato il cuore degli americani e avere vinto ben 5 Emmy, la serie tv record di ascolti negli USA, “The Pitt”. Si tratta di un medical drama adrenalinico, realistico, intenso che racconta la vita all'interno del Pronto Soccorso di un ospedale di Pittsburgh. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: pitt - arriva
The Pitt, il medical drama con Noah Wyle arriva su Sky e NOW: Il trailer ufficiale italiano
The Pitt, la serie che racconta un turno da 15 ore all'interno del Pronto Soccorso arriva in Italia: quando e dove vederla
THE PITT: il medical drama evento dell’anno arriva in Italia
*The Pitt*: la nuova serie creata da R. Scott Gemmill arriva con una storia intensa e tutta da scoprire. Leggi la nostra recensione completa nell’articolo. #ThePitt #RScottGemmill #SerieTV #Recensione - facebook.com Vai su Facebook
Le migliori serie tv da vedere a settembre 2025, in pillole. Un mese con tanto thriller, alcuni ritorni molto attesi come The Morning Show su Apple tv. Arriva anche il medical drama The Pitt su Sky e Now. Di @MontanaroGaia - X Vai su X
The Pitt, arriva su Sky e NOW la serie che racconta un turno in pronto soccorso; 'The Pitt' arriva in Italia; The Pitt, la serie vincitrice dell'Emmy arriva in Italia: La nostra intervista all'ideatore e alla star Noah Wyle.
The Pitt, arriva su Sky e NOW la serie che racconta un turno in pronto soccorso - The Pitt arriva su Sky la serie tv premiata agli Emmy dai creatori di ER e con Noah Wyle come protagonista, medical drama ambientato in un unico turno ... Si legge su gazzetta.it
The Pitt, la serie vincitrice dell'Emmy arriva in Italia: La nostra intervista all'ideatore e alla star Noah Wyle - Noah Wyle di nuovo nei panni di un medico di pronto soccorso, arriva in Italia su Sky e in streaming su NOW. Scrive comingsoon.it