The low end theory di a tribe called quest | nuova classifica dei brani iconici a 34 anni dall’uscita
Il 24 settembre rappresenta una data storica nella storia della musica, poiché in questo giorno sono stati presentati al pubblico due album di grande rilievo. Tra questi spiccano Nevermind dei Nirvana e The Low End Theory di A Tribe Called Quest. Entrambe le uscite hanno segnato un momento fondamentale per la scena musicale, diventando pietre miliari del loro genere. In questo approfondimento si analizzeranno le caratteristiche distintive di quest’ultimo lavoro, considerato uno degli album più coerenti dal punto di vista sonoro nella storia del rap. l’importanza di The Low End Theory. un album simbolo della coesione sonora nel rap. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
A Tribe Called Quest is Dropping an Awesome 'The Low End Theory' 30th Anniversary Boxset - To commemorate the 30th anniversary of The Low End Theory, A Tribe Called Quest and Get On Down have re- Secondo okayplayer.com