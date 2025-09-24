The lincoln lawyer stagione 4 | cast trama e tutte le novità
La serie televisiva The Lincoln Lawyer rappresenta uno dei successi più rilevanti del catalogo Netflix nel genere drammatico-legale. Dopo aver riscosso un notevole consenso di pubblico e critica, la piattaforma ha annunciato il rinnovo per una quarta stagione, alimentando l’interesse degli appassionati verso le nuove trame e i personaggi coinvolti. novità e aggiornamenti sulla quarta stagione. data di uscita e anticipazioni. Secondo le ultime indiscrezioni fornite da fonti specializzate, The Lincoln Lawyer stagione 4 dovrebbe essere disponibile a partire da febbraio 2026. Sebbene Netflix non abbia ancora confermato ufficialmente questa data, le previsioni si basano su analisi di mercato e sui tempi di produzione recenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: lincoln - lawyer
