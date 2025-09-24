The Astronaut | La prima clip dell’inquietante indie sci fi
Signature Entertainmen t ha da poco rilasciato la prima clip dell’inquietante indie sci fi intitolato The Astronaut che annovera tra i protagonisti princiali Kate Mara e Laurence Fishburne. La trama del film segue le vicende dell’atronauta Sam (Kate Mara) che torna sulla Terra a bordo di una capsula spaziale danneggiata. La donna, incredibilmente sopravvissuta all’incidente, viene messa in quarantena obbligata, sotto la sorveglianza del suo padre adottivo il generale William Harris (Laurence Fishburne). Sam è tormentata dalla paura di non essere tornata da sola dallo spazio, credendo che una inquietante presenza aliena possa essere ora con Lei. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
In questa notizia si parla di: astronaut - prima
Il percorso dell'astronauta Roberto Vittori! ? Ascolta ora la prima puntata di Antropochip* sui canali Spotify e YouTube del Politecnico di Bari https://open.spotify.com/show/6Dykeih2VWb3uAQGexHkyJ?si=99d61a8d69ac4e7a *Il nuovo podcast del Politecn - facebook.com Vai su Facebook
The Astronaut | La prima clip dell’inquietante indie sci fi; Insidious 6 | Nel cast del film spazio per Laura Gordon; Apollo 11: guarda il video restaurato della prima passeggiata dell’uomo sulla Luna.