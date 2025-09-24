Thailandia voragine si apre in una strada a Bangkok | il momento del crollo
Parte di una strada a Bangkok, in Thailandia, è crollata, lasciando una grande voragine che ha interrotto il traffico, danneggiando le infrastrutture e provocando evacuazioni nella zona circostante. Non ci sono state vittime, ma tre veicoli sono stati danneggiati dal crollo. Il crollo è stato causato dai lavori di costruzione di una stazione ferroviaria sotterranea, secondo le autorità. I video del momento del crollo mostrano la superficie della strada che affonda lentamente, trascinando con sé diversi pali della luce e rompendo le tubature dell’acqua. Le auto hanno cercato di allontanarsi mentre la buca diventava sempre più grande e tagliava completamente la strada a quattro corsie. 🔗 Leggi su Lapresse.it
