Thailandia enorme voragine davanti a ospedale Bangkok

Lapresse.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì mattina un’enorme voragine si è aperta davanti a un importante ospedale di Bangkok, costringendo l’evacuazione e la chiusura delle strade nella capitale tailandese. Il crollo è avvenuto intorno alle 7.15 ora locale vicino all’ospedale Vajira nel distretto di Dusit, coprendo l’intera larghezza della strada. Il governatore di Bangkok Chadchart Sittipunt ha detto ai media locali che la voragine è stata innescata da una perdita in un tunnel in un cantiere per una nuova stazione MRT. Non sono stati segnalati feriti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

