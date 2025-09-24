Thailandia crolla strada a Bangkok | le immagini della voragine
Paura a Bangkok in Thailandia dove una parte di una strada è improvvisamente crollata, formando una voragine che ha interrotto il traffico e costretto all’evacuazione della zona. Tre veicoli sono stati danneggiati, ma non si registrano feriti. Secondo il governatore Chadchart Sittipunt, il cedimento sarebbe legato ai lavori per una nuova stazione della metropolitana. Le immagini mostrano l’asfalto sprofondare lentamente, trascinando con sé pali della luce e danneggiando tubature dell’acqua. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: thailandia - crolla
