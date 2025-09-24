Tether si studia un aumento di capitale da 20 miliardi | porterebbe la valutazione del secondo azionista della Juventus a 500 miliardi Svelati tutti i dettagli

Tether pensa ad un aumento di capitale da 20 miliardi: spingerebbe la valutazione del secondo azionista Juve fino a 500 miliardi. Ecco i dettagli. Una manovra finanziaria colossale, che proietta uno degli azionisti di riferimento della Juventus nell’Olimpo dei giganti della tecnologia. Tether, la società che gestisce la stablecoin USDT e che detiene il 10,7% del capitale del club bianconero, sta studiando un nuovo finanziamento da 15-20 miliardi di dollari, che ne porterebbe la valutazione complessiva alla cifra “monstre” di 500 miliardi. Una valutazione da record. A riportare la notizia è Bloomberg. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

