Tessile tra crisi e speranza | Basta nostalgie del passato Servono regole e innovazione Romagnoli presidente di Ctn sprona la città | Il futuro si costruisce sull’industria E sull’illegalità | la posizione è coerente da sempre Chiediamo controlli vigilanza e se servono anche sanzioni

Prato e il tessile, tra problemi aperti e fiducia nel futuro. Ne parliamo con Fabia Romagnoli, presidente di Confindustria Toscana Nord. Presidente, lei ha parlato spesso, oltre che di economia, di Prato in generale, come città e comunità. Non ha risparmiato sottolineature critiche ma ha avuto anche parole di speranza. Davvero possiamo guardare al futuro con relativa fiducia? "Possiamo e dobbiamo farlo, con lucidità e coraggio. Non servono a niente né lo sconforto fine a se stesso né nostalgie sterili. La Prato del passato, quella “affluente” che mieteva successi così clamorosi da diventare un caso studiato in tutto il mondo, è stata un fenomeno che non può ripetersi e che comunque non potrebbe riproporsi in quelle modalità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tessile tra crisi e speranza: "Basta nostalgie del passato. Servono regole e innovazione". Romagnoli, presidente di Ctn, sprona la città: "Il futuro si costruisce sull’industria". E sull’illegalità: "la posizione è coerente da sempre. Chiediamo controlli, vigilanza e se servono anche sanzioni"

Fulgar, la crisi del tessile: “Calo dei consumi e concorrenza. Ormai la cassa non basta più”. E annuncia 60 esuberi - Castel Goffredo (Mantova) – La diminuzione dei consumi e la concorrenza asiatica a prezzi stracciati stanno mettendo a dura prova il comparto tessile, senza risparmiare le sue eccellenze. Lo riporta ilgiorno.it

Salento, moda in crisi e c'è chi ricorre alla cassa integrazione. Filograna: «I dazi aggravano la situazione» - Il lusso internazionale arranca nel settore moda, minando il clima di fiducia che, pure, la primavera aveva rigenerato. quotidianodipuglia.it scrive